تقرير: تدني الاحتياطات الطبية في المدن ذات الأغلبية الكردية في تركيا

سلطت وكالة "ميزوبوتاميا"، اليوم الجمعة، الضوء على تدني مستوى الاحتياطات الطبية التي تتخذها حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، لمواجهة وباء كورونا، داخل المدن ذات الأغلبية الكردية.

وقالت الوكالة إن هناك العديد من مرضى فيروس كورونا المستجد المشتبه بهم في ديار بكر، لكن المستشفيات ليست مجهزة لعمل الاختبارات، مشيرة إلى أنه يتم إرسال الاختبارات إلى أنقرة للكشف عنها، الأمر الذي قد يستغرق أيامًا.

وبحسب الوكالة فإنه خلال حالة الطوارئ التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، تم إقالة 20 ألف عامل صحي تركي، من بينهم 3315 طبيباً، من وظائفهم بسبب اتهامات بوجود صلات إرهابية، مشيرة إلى أن الكثير من الذين فقدوا مصادر رزقهم كانوا من الأطباء والممرضات والعاملين في المجال الصحي من الأكراد.

ونقلت الوكالة عن طبيبة في مستشفى حكومي قولها أنها تخشى الذهاب لعملها لأن الاحتياطات التي تم اتخاذها في المستشفيات غير كافية، كما لم يتم تزويد العاملين الصحيين بمعدات وقفازات واقية، مما جعل الأطباء غير قادرين على حماية أنفسهم من الفيروس.

فيما قال طبيب آخر في مدينة فان، وهي مدينة كردية تقع على الحدود مع إيران، طلب عدم ذكر اسمه، إنه كان من الصعب السيطرة على الحدود مع إيران واللاجئين الذين يحاولون إيجاد طريق عبره. واضاف أن عدد مصابي كورونا في مستشفيات فان مرتفعًا، لكنه قال إنه ممنوع من إعطاء أي أرقام.

وتمنع الحكومات المحلية من الإفصاح عن أرقام الإصابة في مناطق اختصاصها.

ومنذ انهيار مفاوضات السلام بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني عام 2015، شنت السلطات حملات قمع ضد الأكراد حيث تم تعيين نواب من الحكومة ليحلوا محل رؤساء البلديات المنتخبين في العشرات من البلديات ذات الأغلبية الكردية.

كما أغلقت الحكومة المراكز النسائية والثقافية وبنوك الطعام ومراكز الفن الكردية وجمعيات اللغة الكردية والعديد من المؤسسات الأخرى. حتى بعض أندية كرة القدم الكردية تم إغلاقها. واليوم، لا توجد منظمة قوية أو زعيم قوي يمكن أن يخاطب المكونات الكردية أو يمثلهم في وقت الأزمات.