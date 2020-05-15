الصين تؤكد أهمية التعاون مع واشنطن بعد تهديدات ترامب بقطع العلاقات

أكدت الصين اليوم الجمعة، ضرورة تعزيز التعاون بين واشنطن وبكين في مواجهة جائحة كورونا، بعد أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يدرس قطع العلاقات مع الصين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان، اليوم الجمعة، إن الحفاظ على استقرار العلاقات الصينية الأمريكية يصب في صالح البلدين، ويؤدي إلى السلام والاستقرار.

ونقلت صحيفة "جلوبال تايمز" الحكومية في الصين عن المتحدث قوله إنه "يتعين على الصين والولايات المتحدة الاستمرار في تعزيز التعاون في مكافحة جائحة كورونا، والتغلب على الوباء بأسرع ما يمكن، مع علاج المرضى واستعادة الاقتصاد والانتاج، ولكن ذلك يتطلب من الولايات المتحدة والصين التحرك باتجاه بعضهما البعض".

وكان ترامب قد صرح أمس الخميس أنه لا يريد الحديث مع نظيره الصيني شي جين بينج، وأنه "من الممكن أن يقطع العلاقات برمتها مع الصين".

وقالت ترامب إنه يشعر بـ"خيبة أمل بالغة" من بكين بسبب اخفاقها في وقف فيروس كورونا من مصدره.