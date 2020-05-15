قررت وزارة الشؤون الاسلامية بموريتانيا تعليق صلاة الجمعة بالمساجد مجددا بعد اسبوع من رفع التعليق عنها وذلك بعد تسجيل 11 اصابة جديدة في أقل من ٢٤ ساعة.

وكانت الوزارة قد حددت في وقت سابق شروطا لصلاة الجمعة منها السماح لعدد من المصلين لا يتجاوز ١٢ شخصا في كل مسجد واحترام التباعد وتجنب التحركات غير الضرورية.

على صعيد آخر، أعلن وزير الصحة الموريتاني محمد نذير ولد حامد ليل الخميس عزل نفسه حتى يتأكد من عدم اصابته بفيروس كورونا المستجد بعد تأكيد إصابة أحد كبار معاونيه بالفيروس.

وقال الوزير في مقابلة عبر التلفزيون ليل الخميس/ الجمعة "بعد التأكد من إصابة أحد المديرين بوزارة الصحة كنت قد اجتمعت معه مؤخرا حول توفير الأدوية قررت عزلا طبيا تلقائيا لنفسي حتى أتأكد من عدم اصابتي بفيروس كورونا".

ودعا الوزير السكان إلى احترام التباعد الاجتماعي والغسل المتكرر للايدي بالصابون ووضع الكمامات والبقاء في البيوت.

وسجلت موريتانيا اليوم أربع حالات إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الاصابات إلى عشرين أكثر من نصفها سجل خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.