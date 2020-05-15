بلدية إسطنبول توقف تمويلا «هائلا» لمؤسسة خيرية تابعة لصهر أردوغان

ذكرت صحيفة "سوزجو" التركية، أن بلدية إسطنبول أوقفت تمويلا هائلا عن مؤسسة خيرية تابعة لصهر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ومالك شركة بايكار التقنية، الأمر الذى دفع الشركة لإلغاء مشروع لرعاية الطلاب الجامعيين كانت أبرمته مع البلدية.

وقال رئيس مجلس أمناء مؤسسة فريق تركيا التقنى "تى 3" الخيرية، وصهر أردوغان، سلجوق بيرقدار على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "انفصلنا عمن يساندون الأكاذيب والافتراءات ويصمتون فى وجه الظلم، أريد من طلاب المشروع ألا يقلقوا، سيتواصل تعليمهم فى أفضل الظروف ولن نتخلى أبدا عن هدفنا من حملة التكنولوجيا التركية الوطنية"، وفقا للصحيفة التركية.

ومن جانبه، كشف نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى، ولى أغابابا، فى تغريدة على حسابه على "تويتر" أن مؤسسة "تى 3" كانت تحصل على دعم من ميزانية إسطنبول بقيمة 41 تريليون ليرة على مدى أعوام، وأن بلدية إسطنبول برئاسة إمام أوغلو قدمت وثائق تفيد ذلك إلى المحكمة، موضحا أن سبب إنهاء الشراكة أن عمدة البلدية أوقف تمويل المؤسسة.

وكان أكرم إمام أوغلو تعهد بقطع جميع أشكال التمويل التى تحصل عليها جهات خارجية من ميزانية إسطنبول، فى ظل معلومات تقول: إنها تستخدم لتحقيق أهداف داخلية وخارجية مساندة لحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا.

وكان إمام أوغلو، ألغى تحويل 357 مليون ليرة إلى مؤسسات خيرية قريبة من أردوغان وعائلته.