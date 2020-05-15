بدأت الحلقة الـ21 من مسلسل «لما كنا صغيرين»، بذهاب «دنيا» و«ياسين» إلى «وائل» بعد أن أرسل لها رسالة يخبرها فيها أنه سينتحر، وتنهار «دنيا» عندما تجده مفارق للحياة، وترغب بالإنتحار والقفز من الشرفة ولكن «ياسين» يمنعها، بينما يخبر «وفيق» أن «صافي» وصلت إلى النيابة ولكن ممنوع عنها الزيارة وذلك لكي لا يلقنها أحد الطلام الذي يمكن أن تقوله أمام النيابة، فيما تحضر له «رانيا» وتعطيه فرشة شعر ليجري عليها تحليل «DNA» ويتأكد من أن الشعر الذي بها هو شعر أبنته.

ويتخبر «ياسين» مع «عصام» وكيل النيابة أن «وائل» مات مقتولا ولم ينتحر، فمن يمكن أن يضع لنفسه السم في القهوة لينتحر فيما يمكنه أن يتناول الحبوب وهي الطريقة الأشهر، وعندما تحقق النيابة مع «سليم» يتفاجئ بمقتله ويبدوا عليه التوتر والحزن، كما يخبر النيابة عن زيارته له قبل أن يموت وأنه ذهب ليعاتبه على شكه في وظنه أنه يتاجر في المخدرات.

«لما كنا صغيرين» بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد، وهو تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.