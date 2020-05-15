توقعات بأن تبلغ معدلات البطالة في الفلبين نسبة 10% أو أكثر هذا العام

صرح القائم بأعمال وزير التخطيط في الفلبين، اليوم الجمعة، بأنه من المتوقع أن تبلغ معدلات البطالة في البلاد هذا العام نسبة 10% أو تتخطاها، بسبب تأثير جائحة كورونا على الأنشطة الاقتصادية.

وقال القائم بأعمال وزير التخطيط كارل تشوا في تصريحات لشبكة تليفزيون "بلومبرج" إن "الحكومة يمكن أن تقدم الدعم للشركات الاستراتيجية الأكثر تضررا من الأزمة"، مضيفا أن قطاعات السياحة والسفر "مرشحة بسهولة" للحصول على هذا الدعم.

وأضاف أن الحكومة مستعدة لتقديم ضمانات ل50% من قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن مانيلا تضخ حاليا مزيدا من الاستثمارات في مجال الرعاية الصحية للمساعدة في تعزيز ثقة الشعب، وهي مسألة مهمة لانعاش الاقتصاد.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن معدل البطالة في الفلبين بلغ 3ر5 بالمئة في يناير الماضي.