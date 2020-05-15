القوات الكولومبية تقتل أحد القادة البارزين لحركة جيش التحرير الوطني

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أعلن وزير الدفاع الكولومبي كارلوس هولمز تروجيلو إن القوات الجوية الكولومبية قصفت يوم الخميس معسكرا لحركة جيش التحرير الوطنى، وهي جماعة مسلحة، مما أسفر عن مقتل أحد أكثر قادتها المطلوبين.

وقال كارلوس فيليز، وزير الداخلية ولاية بوليفار شمالي البلاد، إن عدد القتلى بجبهة جيش التحرير الوطني بلغ 22 شخصا، ولكن هولمز تروخيو ذكر فقط وفاة الزعيم المعروف باسم موكو تيرا وثلاثة "إرهابيين" آخرين.

ووقع الهجوم في منطقة ريفية في مونتكريستو شمال البلاد.

وقال هولمز تروجيلو إن الهجوم استهدف موكو تيرا، الذي ترأس ثلاث جبهات لحركة جيش التحرير الوطنى.

وذكرت شبكة كاراكول الإذاعية أنه يعتقد أن تيرا خطط لتنفيذ هجمات ضد الشرطة والجيش. وهناك مزاعم بأنه أيضا هو من خطط لمسارات لنقل الكوكايين، التي يتاجر بها جيش التحرير الوطني.

ويقدر عدد مقاتلي جيش التحرير الوطني بأكثر من 2000 مقاتل.

يذكر أن الحكومة وقعت على اتفاق سلام مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) أكبر جماعة متمردة عام 2016.