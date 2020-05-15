زياش باكيا: ألعب كرة القدم من أجل أمي

اعترف حكيم زياش، نجم أياكس أمستردام الهولندي، بأن أمه هي الدافع الأساسي لممارسته كرة القدم.

وقال زياش في تصريحات نشرها قناة أياكس على «يوتيوب»: "هذا كله من أجلها أنا العب كرة القدم بالطبع لأني أحبها، لكن هذا كله من أجلها إن لم يكن كذلك لكنت تركت كرة القدم منذ زمن بعيد".

وعلق زياش على كلمات أمه التي أقرت بفخرها بالنجم المغربي: "بالطبع أنا أعرف ما أفعله من أجلها هذه هي الكلمات التي عادة ما تقولها لك أم، هي فخورة أنا يمكنني أن أرى ذلك بالرغم من أنها تحاول أن تخفي الأمر".

وتابع: "أمي لم تعرف سوى الحياة الصعبة لقد أتت إلى هنا في سن مبكرة، وربت ٩ اطفال بالإضافة إلى فقدان زوجها في وقت مبكر جدًا".