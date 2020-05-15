جامعة أسيوط تعلن استقبال مستشفى الراجحى الجامعي لنحو 36 مصابا بكورونا

أعلن طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، استقبال مستشفى الراجحى الجامعي، 36 مصابا بفيروس كورونا، منذ بدء تشغيلها كمستشفى عزل.

وصرح رئيس الجامعة بأن المستشفى منذ تجهيزها كعزل، بدأت باستقبال أول حالة في 23 من أبريل الماضي وتوالت بعدها الحالات من المنتسبين في أغلبهم لجامعة أسيوط، وتم خروج 3 حالات بعد التأكد من تمام شفائهم وإجراء كافة الفحوصات الطبية التى أثبتت سلبية حملهم للفيروس من بينهم قيادة شرطية سابقة.

وأوضح أنه جار استمرار تقديم الخدمة الطبية اللازمة لعلاج 33 حالة أخرى بالمستشفى من بينهم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على يد فريق طبي متخصص من أبناء جامعة أسيوط، وتحت إشراف الدكتور إيهاب فوزى مدير مستشفى الراجحى الجامعي، وذلك وفق برتوكولات العلاج المعلن عنها من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.