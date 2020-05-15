 إصابة نائب مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة في الشرقية بفيروس كورونا - بوابة الشروق
الجمعة 15 مايو 2020 10:31 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

إصابة نائب مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة في الشرقية بفيروس كورونا

نائب مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة
نائب مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة
فاطمة علي
نشر فى : الجمعة 15 مايو 2020 - 10:05 م | آخر تحديث : الجمعة 15 مايو 2020 - 10:08 م

أكد مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، إصابة الدكتور إياد درويش، نائب مدير الطب العلاجي بالمديرية، بفيروس "كورونا" المُستجد.

وأشار المصدر، والذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أنه جرى نقل نائب مدير الطب العلاجي بالمديرية إلى مستشفى العزل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك