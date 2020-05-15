إصابة نائب مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة في الشرقية بفيروس كورونا

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أكد مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، إصابة الدكتور إياد درويش، نائب مدير الطب العلاجي بالمديرية، بفيروس "كورونا" المُستجد.
وأشار المصدر، والذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أنه جرى نقل نائب مدير الطب العلاجي بالمديرية إلى مستشفى العزل.