مسؤول أوروبي:جهود إعادة مواطني الاتحاد العالقين بالخارج بسبب كورونا أوشكت على الانتهاء

قال رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل اليوم الجمعة، إن أكبر جهود بذلت لإعادة التوطين في تاريخ الاتحاد الأوروبي قد اكتملت تقريبا، معربا عن شكره لجميع المعنيين.

وقال إنه في الشهرين الماضيين، تمكن أكثر من 580 ألف مواطن من الاتحاد الأوروبي ممن تقطعت بهم السبل في الخارج بسبب تطبيق قيود السفر الخاصة بجائحة فيروس كورونا المستجد من العودة بأمان إلى أوطانهم من الخارج.

وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن هذا يعني أن نحو عشرة آلاف شخص فقط لا يزالون ينتظرون فرصة العودة إلى ديارهم.

وقالت الحكومة في برلين إن نحو 240 ألف شخص أعيدوا إلى ألمانيا ، وأن حوالي 2000 من موظفي وزارة الخارجية الألمانية شاركوا في جهود الاتحاد الأوروبي لإعادة العالقين إلى أوطانهم.