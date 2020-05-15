رئيس بعثة اليونيفيل في لبنان يؤكد على أهمية المنتدى الثلاثي بوصفه آلية ضرورية لبناء الثقة

أكّد رئيس قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان" اليونيفيل" وقائدها العام الجنرال ستيفانو ديل كول، خلال اجتماع اليوم الخميس، مع ضباط من الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، أهمية المنتدى الثلاثي بوصفه آلية ضرورية لبناء الثقة.

وترأس ديل كول اليوم، بحسب بيان لليونيفل، اجتماعاً ثلاثيا استثنائيا - هو الأول منذ بدء تفشي جائحة كورونا المستجد - مع كبار ضباط القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي في موقع للأمم المتحدة في رأس الناقورة (جنوب لبنان).

وأكد رئيس بعثة اليونيفيل "أهمية المنتدى الثلاثي بوصفه آلية ضرورية لبناء الثقة، مكّنت من لجم التوترات والحفاظ على الهدوء السائد على طول الخط الأزرق".

وشدد "على أهمية الاستفادة الكاملة من آليات الارتباط والتنسيق التي تضطلع بها اليونيفيل لتجنب أي سوء فهم والحد من إمكانية تصعيد التوتر"، مذكرا "بأهمية الاستفادة من هذه الآليات في الوقت المناسب".

وقال "إنه على الرغم من أزمة فيروس كورونا، فإن أنشطة اليونيفيل مستمرة وبالمستويات الطبيعية".

وتركزت المناقشات خلال الاجتماع، بحسب البيان "على الوضع على طول الخط الأزرق والانتهاكات الجوية والبرية، بالإضافة إلى قضايا أخرى تندرج في نطاق ولاية اليونيفيل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701".

وفي سياق التشديد على النداء الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أجل وقف عالمي لإطلاق النار دعما للمعركة الأكبر ضد جائحة فيروس كورونا، دعا الجنرال ديل كول "الأطراف إلى الاستفادة من رسالة الأمين العام للأمم المتحدة لإعادة تأكيد الالتزام باحترام وقف الأعمال العدائية وضمان الاستقرار على طول الخط الأزرق".