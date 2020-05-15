ترامب: جهود تطوير لقاح أمريكي هي أعظم مشروع منذ الحرب العالمية

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة عن تفاؤله بشأن آفاق تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد بنهاية العام، حيث وصف المشروع الكبير بأنه أكبر جهد علمي منذ تطوير القنبلة الذرية.

وقال ترامب في حديقة الورود بالبيت الأبيض محاطا بعلماء ومسؤولين حكوميين مشاركين في المشروع إنه "لم ير أي شخص أي شئ مثل ما نحن نقوم بالعمل عليه حاليا داخل بلادنا منذ الحرب العالمية الثانية".

وذكر الرئيس الأمريكي أنه بينما يأمل في توفير لقاح بنهاية العام، قبل الوقت الذي كان كبار علمائه يتوقعون من قبل، تتجه البلاد باتجاه إنهاء حالات الإغلاق الاقتصادي على الرغم من ذلك.

وأضاف ترامب إننا "سواء بوجود لقاح أو عدم وجوده، سنعود"، مضيفا أنه إذا لم يكن هناك لقاح، سيتعين على البلاد أن " تبذل قصارى الجهد لمكافحته " وسينتهي الفيروس في نهاية المطاف.

وقلل الرئيس من المخاوف بأن الولايات المتحدة تسير بمفردها في طريق بشأن تطوير لقاحات، قائلا إن واشنطن تعمل مع حلفاء بل وحتى مع دول منافسة.

وقال إننا "نعمل معا مع دول مختلفة كثيرة .. ليس لدينا أي غرور".