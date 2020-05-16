إصابة 10 أشخاص إثر حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 10 أشخاص بكسور وجروح متعددة بالجسم إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص، على الطريق الزراعي "القاهرة - الإسكندرية" بدائرة مركز أبو حمص.

وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة ميكروباص أمام قرية القصر المصري بأبو حمص ووجود مصابين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين إصابة كل من محمد أحمد الأورفلي ٢٥ سنة مقيم دمنهور باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات مختلفة بالجسم المصاب، وتامر صلاح عوض ٣٨ سنة ومقيم دمنهور، ومحمد إسماعيل محمد ٣٥ سنة مقيم أبو حمص باشتباه ما بعد الارتجاج، ويوسف خميس الشحات ١٥ سنة ومقيم أبو حمص باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات مختلفة بالجسم، وأحمد بدر عبد الله ٣٥ سنة مقيم أبو حمص باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات مختلفة بالجسم، وفارس محمود عبد المطلب ٣٥ سنة مقيم أبو حمص باشتباه ما بعد الارتجاج اشتباه كسر بالفخد الأيمن، ومحمد أكرم عبد ربه حسبو ٢٣ سنة مقيم دمنهور باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات مختلفة بالجسم، ومحمد صبحي القمحاوي ٣٦ سنة مقيم أبو حمص باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات مختلفة بالجسم، وإبراهيم رضوان 35 العنوان دمنهور باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد صلاح مسعود 32سنة أبو حمص باشتباه ما بعد الارتداد وكدمات مختلفة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي للعلاج، وجار تحرير محضر بالواقعة.