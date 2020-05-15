الزمالك يعلن حصول جميع اللاعبين على مستحقاتهم المالية رغم أزمة كورونا

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أكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن جميع لاعبي الفريق حصلوا على كافة مستحقاتهم المالية.

ونفى تيجانا خلال استضافته على قناة أون تايم سبورت، ما يتردد عن عدم حصول عدد من اللاعبين على مستحقاتهم.

وقال إسماعيل يوسف:" جميع اللاعبين حصلوا على مستحقاتهم المالية، بالإضافة للاعبين المحترفين سواء فرجاني ساسي ومحمد أوناجم وكاسونجو وأشرف بن شرقي".

وتسبب وباء فيروس كورونا، لتعرض جميع الأندية في مصر والعالم، لأزمة مالية كبرى، نتيجة توقف النشاط الكروي، والذي تم إيقافه للعمل على تدارك خطر انتشار الفيرس القاتل.