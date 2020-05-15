سالفيني يدعو لأول تجمع حاشد بعد الإغلاق بإيطاليا في 2 يونيو

أعلن زعيم المعارضة اليميني المتطرف ماتيو سالفيني اليوم الجمعة عن تجمع حاشد في روما يوم 2 يونيو، فيما سيكون أول حشد سياسي في فترة ما بعد الإغلاق التام بإيطاليا جراء جائحة فيروس كورونا.

وكتب على لافتة بعث بها حزب الرابطة بزعامة سالفيني: "الثاني من حزيران/ يونيو في روما – لنبدأ من جديد معا – من أجل الكبرياء الإيطالي" ، حيث تعهد الحزب بتنظيم التجمع بصورة آمنة تماما.

وأظهرت اللافتة سالفيني في خلفية ساحة بياتزا فينيسيا، المحور المركزي في روما، لكن متحدث باسم الحزب قال إنه لم يتحدد بعد موقع تنظيم التجمع .

ومن المرجح أن تهيمن على تجمع سالفيني دعوات لتقديم مساعدة أكبر وتيسيرات ضريبية للأعمال التي أضيرت جراء الفيروس وتوجيه انتقادات لحكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي.