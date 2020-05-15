تراجع حاد في مبيعات «فولكسفاجن»خلال أبريل

تراجعت مبيعات مجموعة "فولكسفاجن" الألمانية العملاقة لصناعة السيارات بقوة كما كان متوقعا في أبريل الماضي جراء أزمة جائحة كورونا.

وأعلنت المجموعة اليوم الجمعة في مقرها بمدينة فولفسبورج الألمانية أنها باعت الشهر الماضي 473500 سيارة، بتراجع قدره 4ر45% مقارنة بنفس الشهر عام 2019.

وسجلت كافة العلامات التجارية المهمة للمجموعة تراجعا واضحا في نطاق نسبة مئوية مكونة من رقمين، وذلك بسبب إغلاق متاجر السيارات معظم الشهر في معظم البلدان.

وكانت النقطة المضيئة هي الصين، أكبر سوق لمبيعات أكبر شركة سيارات في العالم. ورغم أن الصين كانت أول مصدر لاندلاع جائحة كورونا، عادت الحياة الاقتصادية هناك إلى طبيعتها. وباعت "فولكسفاجن" هناك 305600 سيارة في أبريل الماضي، بزيادة قدرها 1% مقارنة بنفس الشهر العام الماضي.

وسجلت مبيعات العلامة التجارية الرئيسية لفولكسفاجن تراجعا بنسبة 3ر38% لتصل إلى 300500 سيارة، بينما سجلت مبيعات علامة "أودي" تراجعا بنسبة 3ر41% إلى 82400 سيارة. كما تراجعت مبيعات علامة "بورشه" بمقدار الثلث إلى 16300 سيارة.

وسجلت علامتا "مان" و"سكانيا"، اللتين ضمتهما فولكسفاجن إلى قطاعها للشاحنات "تراتون"، أعلى تراجع في المبيعات بالمجموعة، حيث باعت علامة "مان" نحو 4400 شاحنة وحافلة بتراجع قدره 6ر62%، وباعت "سكانيا" 3 آلاف مركبة بتراجع قدره 6ر66%.