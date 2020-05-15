ضبط تشكيل عصابي تتزعمة سيدة تخصص في سرقة مركبات التوكتوك بأسوان

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ضبطت وحدة مباحث مركز شرطة كوم أمبو بأسوان، أمس، تشكيل عصابي تتزعمة سيدة، تخصص في سرقة مركبات التوكتوك.

كانت معلومات سرية وصلت إلى اللواء وائل نصار مدير البحث الجنائي بأسوان، تفيد بقيام سيدة بمعاونة ٤ عاطلين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة التوكتوك.

تم إعداد كمين من مباحث برئاسة الرائد كريم أبو العباس والنقيبان نادر منصور وعمرو أبو النصر، حيث تمكنوا من ضبط التشكيل متلبسا لسرقة، حيث كانت السيدة تستدرج سائق التوكتوك بمنطقة مهجورة، ويهدده العاطلين الأربعة بحياته ويسرقون التوكتوك.

تحرير المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.