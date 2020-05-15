طوكيو تناقش إعادة فتح الاقتصاد مع انخفاض حالات كورونا دون العشر

كشفت طوكيو عن خارطة طريق لإعادة فتح الاقتصاد في أكبر منطقة حضرية في العالم، حيث ورد أن المدينة التي تضم حوالي 14 مليون نسمة، سجلت تسع حالات إصابة فقط بفيروس كورونا، اليوم الجمعة، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وتمكنت طوكيو من تقليل الإصابات الجديدة المسجلة إلى مستوى يمكن عنده قريبا رفع القيود، التي أصبحت أكثر مرونة بالفعل مما في كثير من الدول الأخرى، حيث انخفضت الإصابات من ذروتها التي شهدت تسجيل أكثر من 200 حالة في اليوم في منتصف أبريل.

وتحولت الآن التوقعات السابقة بتسجيل زيادات ضخمة في حالات الإصابة بالفيروس كما حدث في نيويورك ومدن غربية أخرى، إلى مناقشات بشأن كيفية بدء طوكيو في إزالة القيود الحالية وإعادة فتح اقتصادها بالكامل.

وقالت يوريكو كويكي، محافظة طوكيو في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "بما أن اليابان ليست لديها القدرة على فرض الإغلاق، فمن المدهش للغاية أننا تمكنا من الحصول على النتائج التي حققناها من خلال طلب تعاون السكان فحسب. ولكن لا يمكننا أن تخفيف الإجراءات الآن".

وأعلنت اليابان لأول مرة حالة الطوارئ في أوائل أبريل في طوكيو ومقاطعات أخرى، مما يمنح الحكومات المحلية المزيد من السلطات لطلب إغلاق الشركات وحث السكان على البقاء في منازلهم. ولكن لا توجد عقوبات لعدم الامتثال، فيما ظلت الحانات والمطاعم وصالونات تصفيف الشعر من بين الأعمال التجارية التي تظل مفتوحة لساعات أقل.

ورغم عدم وجود حظر صارم مثلما حدث في أجزاء أخرى من العالم، تمكن رئيس الوزراء شينزو آبي أمس الخميس من رفع حالة الطوارئ في معظم أنحاء البلاد، في ضوء انخفاض الإصابات الجديدة إلى الصفر في العديد من المقاطعات، في حين ظلت حالة الطوارئ قائمة بالنسبة لطوكيو.