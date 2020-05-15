روسيا تستأنف الدوري الكروي في 21 يونيو المقبل

قررت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الروسي لكرة القدم استئناف نشاط اللعبة في روسيا في 21 يونيو بعد فترة التوقف خلال الأسابيع الماضية بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وأوضحت اللجنة اليوم الجمعة أن فعاليات الموسم الحالي ستختتم بعد ذلك بشهر واحد علما بأن جميع المباريات المتبقية من فعاليات الموسم الحالي ستقام بدون جماهير.

وكانت فعاليات الموسم الحالي توقفت بروسيا منذ منتصف مارس الماضي بسبب فيروس كورونا، وذلك عندما كان زينيت سان بطرسبرج حامل اللقب متصدرا جدول الدوري الروسي بفارق تسع نقاط أمام كل من لوكوموتيف موسكو وكراسنودار.

وتضررت روسيا كثيرا من وباء كورونا ولا تزال أعداد الإصابات تتزايد بشكل سريع، وطبقا للإحصائيات الرسمية ، بلغ عدد المصابين في روسيا حتى اليوم الجمعة 263 ألف مصاب بوباء كورونا، كما بلغ عدد الوفيات في روسيا بسبب هذا الوباء 2400 شخص.