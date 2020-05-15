دول الخليج تفرض رسوم إغراق على واردات الأسمنت المائي الإيراني

قررت دول مجلس التعاون الخليجي، فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على وارداتها من منتج الإسمنت المائي من إيران؛ وذلك لمدة 5 سنوات.

وأوضحت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الجمعة، أن اللجنة الوزارية المُشكَّلة من وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون، اعتمدت توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، بفرض رسوم جمركية نهائية لمكافحة الإغراق لمدة 5 سنوات، ضد واردات دول المجلس من الأسمنت المائي بكافة أنواعه، بما فيه الأسمنت المكتل غير المطحون المسمى "كلنكر"، وإن كانت ملونة (المنتج محل التحقيق) من إيران.

من جانبه، قال المدير العام لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون ريحان مبارك فايز، إن هذه الإجراءات تأتي وفقًا للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية.

وأوضح فايز أن المكتب بعد دراسة جميع الجوانب خلال مراحل التحقيق المختلفة، أخذ جميع تعليقات الأطراف ذوي العلاقة والمصلحة المشاركين في التحقيق.