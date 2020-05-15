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وزارة المالية السعودية تعلن جمع صكوك محلية بقيمة 5.755 مليار ريال

وزارة المالية السعودية
وزارة المالية السعودية
الرياض - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 15 مايو 2020 - 1:41 ص | آخر تحديث : الجمعة 15 مايو 2020 - 1:41 ص

أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم الجمعة جمع 755ر5 مليار ريال من بيع صكوك محلية الشهر الحالي تستحق في عامي 2025 و2030.

 وقالت وزارة المالية السعودية في بيان لها مساء اليوم الجمعة إنها "انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر مايو 2020، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 755ر5 مليار ريال".

 وأوضحت الوزارة أن الإصدارات قسمت إلى شريحتين، الأولى تبلغ 805ر3 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 549ر6 مليار ريال لصكوك تُستحق عام 2025، فيما بلغت الشريحة الثانية، 950ر1 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 296ر10 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2030.


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