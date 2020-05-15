 مرشحة المعارضة البولندية تنسحب من السباق الرئاسي - بوابة الشروق
الجمعة 15 مايو 2020 1:28 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

مرشحة المعارضة البولندية تنسحب من السباق الرئاسي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وارسو - د ب أ
نشر فى : الجمعة 15 مايو 2020 - 1:14 م | آخر تحديث : الجمعة 15 مايو 2020 - 1:14 م

أعلنت نائبة رئيس مجلس النواب البولندي، السياسية المنتمية لتيار الوسط مارجورزاتا كيداوا-بلونسكا، اليوم الجمعة، أنها سوف تسحب ترشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومن المتوقع الآن أن يرشح حزب البرنامج المدني المنتمية إليه كيداوا-بلونسكا وهو أكبر حزب معارض في البلاد، مرشحا بديلا للانتخابات التي جرى تغيير موعدها مؤقتا إلى الشهر المقبل.

ويقول أعضاء الحزب إن المرشحين المحتملين يشملون عمدة وارسو، رافال ترزاسكوفسكي، والنائب بالاتحاد الأوروبي وزير الخارجية السابق رادوسلاف سيكورسكي.

يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية البولندية التي كانت مقررة في السابق في العاشر من مايو، موضع خلاف محتدم في ضوء جائحة فيروس كورونا.

وقالت المعارضة إن إجراء الانتخابات سوف يعرض صحة المواطنين للخطر، إلا أنها عارضت أيضا مقترح حزب القانون والعدالة بإجراء تصويت بريدي حصري.

وفي النهاية نفد الوقت من حزب القانون والعدالة واضطر لتعليق الانتخابات في اللحظة الأخيرة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك