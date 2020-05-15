مرشحة المعارضة البولندية تنسحب من السباق الرئاسي

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أعلنت نائبة رئيس مجلس النواب البولندي، السياسية المنتمية لتيار الوسط مارجورزاتا كيداوا-بلونسكا، اليوم الجمعة، أنها سوف تسحب ترشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومن المتوقع الآن أن يرشح حزب البرنامج المدني المنتمية إليه كيداوا-بلونسكا وهو أكبر حزب معارض في البلاد، مرشحا بديلا للانتخابات التي جرى تغيير موعدها مؤقتا إلى الشهر المقبل.

ويقول أعضاء الحزب إن المرشحين المحتملين يشملون عمدة وارسو، رافال ترزاسكوفسكي، والنائب بالاتحاد الأوروبي وزير الخارجية السابق رادوسلاف سيكورسكي.

يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية البولندية التي كانت مقررة في السابق في العاشر من مايو، موضع خلاف محتدم في ضوء جائحة فيروس كورونا.

وقالت المعارضة إن إجراء الانتخابات سوف يعرض صحة المواطنين للخطر، إلا أنها عارضت أيضا مقترح حزب القانون والعدالة بإجراء تصويت بريدي حصري.

وفي النهاية نفد الوقت من حزب القانون والعدالة واضطر لتعليق الانتخابات في اللحظة الأخيرة.