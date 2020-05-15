معظم الولايات الألمانية تسمح الآن بإعادة فتح المطاعم

سمحت 5 ولايات ألمانية، بما في ذلك ولاية برلين، بإعادة فتح مطاعمها اليوم الجمعة، ولكن مع تطبيق قيود مختلفة لضمان عدم تفشي فيروس كورونا المستجد.

وخففت ولايات براندنبورج وهيسن وسكسونيا وتورينجن قواعدها مع برلين، وسبقتها في ذلك ولايات ميكلنبورج-فوربومرن وشمال الراين ويستفاليا وسكسونيا السفلى وهامبورج وراينلاند-بفالتس.

وتختلف القواعد من ولاية لأخرى. وتطبق معظم الولايات قاعدة الفصل بين طاولات وكراسي المطعم بمسافة 5ر1 متر، بينما تطبق ولاية هيسن قاعدة الفصل بمساحة 5 أمتار مربعة بين كل زبون.

وفي ولاية براندنبورج، سيتعين على الزبائن تعقيم أيديهم قبل الجلوس في المطعم. وتتضمن قواعد أخرى تقديم الزبان لتفاصيل الاتصال بغرض تسهيل التتبع اللاحق في حال اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا في أحد المطاعم.

وفي العديد من الولايات، سيضطر النوادل إلى ارتداء كمامات لتغطية الأنف والفم، بينما يقتصر الأمر في ولايات أخرى على مجرد التوصية بارتدائها. وفي ولاية سكسونيا، سيُسمح فقط بتقديم لائحة الطعام القابلة للغسل.

ومن المتوقع أن تسمح باقي الولايات الألمانية بإعادة فتح مطاعمها بحلول الاثنين المقبل أو 25 مايو الجاري.