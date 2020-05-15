العراق يسجل أول إصابة بانفلونزا الطيور بنينوي

أعلنت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل أول إصابة بمرض إنفلونزا الطيور في أحد مزارع الدواجن بمحافظة نينوي شمال العراق.

وصرحت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - بأنه تم تشخيص إصابة بمرض إنفلونزا الطيور نوع (H5N8) في أحد مزارع الدواجن البياضة في محافظة نينوى.

وأشارت إلى أن حقل الدواجن المصاب في منطقة منعزلة ولا توجد أي حقول أخرى للدواجن ضمن هذه المنطقة، وأن الجهات المعنية قامت بتنفيذ الخطة الوطنية للاحتواء بإتلاف الدواجن المتبقية في المزرعة واتخاذ الإجراءات المناسبة في تلك الحالات، وفرض حظر على حركة الدواجن.

ودعت الوزارة مربي الدواجن كافة إلى المراقبة المستمرة والإبلاغ الفوري للسلطة البيطرية عن أي حالة يشتبه بها بغية اتخاذ الإجراءات الصحية البيطرية اللازمة لمنع انتشارها والحد من تداعياتها من أجل حماية قطاع الدواجن واستمرارية تحقيق الأمن الغذائي.

وأكدت أن هذا المرض هو من الأمراض الانتقالية الذي ينتقل بواسطة الطيور المهاجرة من خارج البلاد و هو مسجل حاليا في ٣٨ دولة من دول العالم.