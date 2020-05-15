لاسك لينز يعتذر بعد إجراء تدريبات كاملة رغم قواعد التباعد الجسدي

اعترف نادي لاسك لينز النمساوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، بأنه أجرى أربع حصص تدريبية، وهو ما شكل تحديا لقواعد الصحة والوقاية من وباءفيروس كورونا المستجد.

وقال يورجن فيرنر نائب رئيس النادي في مؤتمر صحفي في مدينة لينز :"إذا نظرنا إلى الماضي، سيكون ذلك خطأ كبير من جانبنا."

وشددت إدارة لاسك لينز، أن النادي لم يرغب في الحصول على ميزة اكثر من الفرق الأخرى بشكل غير عادل في بطولة الدوري النمساوي، لكنهم ارادوا الاستعداد لجدول مكثف من المباريات بعد نهاية توقف المسابقات.

ولم يكن مسموحا للأندية النمساوية بالتدريب، الا في مجموعات صغيرة وتحت قواعد صارمة من التباعد الاجتماعي، قبل بدء التدريبات الكاملة اليوم الجمعة، استعدادا لإقامة نهائي الكأس في 29 مايو الجاري، ثم استئناف بطولة الدوري في يونيو.

وبدأت رابطة الدوري النمساوي، تحقيقها مع لاسك، امس الخميس، بعد تلقيها لقطات فيديو تظهر حصص تدريبية كاملة.

وتترواح العقوبات المتوقعة، ما بين توجيه إنذار وخصم النقاط، إلى الهبوط والإقصاء من الاتحاد النمساوي.

ويمكن أن تحبط الفضيحة، محاولة لاسك لكسر سنوات من هيمنة ريد بول سالزبورج على الكرة النمساوية.

ومع تبقى عشر مراحل من بطولة الدوري، يتقدم لاسك بفارق ثلاث نقاط عن سالزبورج وسبع نقاط عن رابيد فيينا.