أجرى الفريق الطبي بمستشفى طور سيناء العام اليوم، ولادة قيصرية لسيدة تعاني من رحم ذو قرن واحد، واستخراج جنينها الأول بعد علاج وأدوية دام لأكثر من أربع سنوات.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أن الفريق الطبي قام بتوقيع الكشف والفحص الطبي، ويبن أنها تعاني من الأم نتيجة أن الرحم ذو قرن واحد ومبيض وأنبوبة واحده بالناحية اليمني فقط دون وجود الناحية اليسرى.

وأوضح وكيل الوزارة أنه جرى وضع السيدة تحت الرعاية الصحية اللازمة، مع تناول العلاج اللازم، والاستمرار عليه حتى حدث الحمل بالناحية اليمني للرحم، ومتابعتها المتابعة المغلقة مع الأدوية اللازمة لتثبيت الحمل وربط عنق الرحم حتي الشهر التاسع.

وأكد أن الفريق الطبي قام بتحضير المريضة للعمليات والتدخل الجراحي القيصري، واستخراج الجنين الأول للأم، بعد علاج وأدوية دام لأكثر من أربع سنوات.