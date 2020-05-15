 الصحة العراقية: تسجيل 50 إصابة جديدة وشفاء 61 مصابا من كورونا - بوابة الشروق
الجمعة 15 مايو 2020 6:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

الصحة العراقية: تسجيل 50 إصابة جديدة وشفاء 61 مصابا من كورونا

بغداد - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 15 مايو 2020 - 5:54 م | آخر تحديث : الجمعة 15 مايو 2020 - 5:54 م

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 50 إصابة جديدة وشفاء 61 مصابًا من فيروس "كورونا" في العراق، مؤكدة تسجيل حالتي وفاة بالفيروس في بغداد.

وذكرت الوزارة -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية- أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم 50 إصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد الرصافة 7 حالات، وبغداد الكرخ 10 حالات، ومدينة الطب 14 حالة ، والبصرة 13 حالة ، وميسان حالة واحدة، والسليمانية 5 حالات".

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 61 حالة شفاء وبيانها كما يلي (بغداد الرصافة 13 حالة ، وبغداد الكرخ حالتين ، ومدينة الطب 6 حالات، والبصرة 24 حالة ، وبابل 4 حالات ، وكركوك 5 حالات، والمثنى 5 حالات، واربيل حالتين)، مؤكداً "تسجيل حالتي وفاة في بغداد الرصافة".

ولفت البيان إلى أن "مجموع الإصابات بلغ 3 آلاف و193 ، ومجموع حالات الشفاء ألفين و89، والحالات التي مازالت تتلقى العلاج بلغ 987، فضلاً عن مجموع الوفيات 117".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك