البرلمان الألماني يصدر قانونا بالسجن جراء حرق أعلام الدول الأجنبية

أصدر البرلمان الألماني "بوندستاج" في ساعة متأخرة من مساء الخميس، قانونا بسجن من يحرق علم إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو علم إحدى الدول الأجنبية علنا مدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وأوضح المتحدث باسم جناح الحزب الاشتراكي الديمقراطي يوهانس فيشنر خلفية التشريع الجديد قائلا: "لا يصح أن تحرق الأعلام الإسرائيلية في ألمانيا".

وأضاف فيشنر القول إن عقوبة السجن أو الغرامة المالية كانت حتى الآن تطبق فقط إذا أسيء للرموز الرسمية لجمهورية ألمانيا الديمقراطية، أما رموز السيادة الوطنية للدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي فستحظى بحماية مماثلة في ظروف محددة.

يأتي هذا التوسع في العقوبة بعد أن قام متظاهرون في أحداث وقعت عام 2017 في برلين بحرق علم إسرائيل.