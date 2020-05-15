النرويج تمدد تحذير السفر غير الضروري للخارج حتى أغسطس

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مددت الحكومة النرويجية اليوم الجمعة، أجل توصياتها بتجنب السفر غير الضروري للخارج حتى 20 أغسطس بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقالت رئيسة الوزراء إرنا سولبرج في مؤتمر صحفي: "سأنصح المواطنين بالتخطيط لعطلة في النرويج هذا الصيف".

وبينما تتخذ حذرها من السفر للخارج، قالت الحكومة إنها تعتزم اعتبارا من الأول من يونيو تخفيف قيود الحجر الصحي ومدتها عشرة أيام للموظفين القادمين من الدول المجاررة بشمال أوروبا.

وقالت وزيرة العدل مونيكا مايلاند إنه سيتم السماح لهم "بإجراء تقييماتهم الخاصة بهم" سواء إذا كانوا في حاجة إلى عزل ذاتي أم لا.

واستنادا لتجربة هذه الخطوة وكيفية تطور معدلات الإصابة، تدرس أوسلو تخفيف القيود بالنسبة لسفر السياح من وإلى الدول المجاورة في شمال أوروبا.

وقالت الحكومة إنه من المقرر أن يتم اتخاذ قرار بشأن السماح بالسياحة في منطقة الدول الاسكندنافية في 15 يونيو.

وسجلت النرويج حتى الآن حوالي 8200 إصابة بفيروس كورونا و232 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.