تقرير حكومي: معدلات احتجاز شباب السكان الأصليين في أستراليا مرتفعة للغاية

كشف تقرير حكومي أسترالي نشر اليوم الجمعة أن معدلات شباب السكان الأصليين الأستراليين الذين يتم احتجازهم أو يخضعون للرقابة القضائية انخفض بشكل طفيف على مدى السنوات الخمس الماضية، ولكنهم لا يزالون يمثلون نسبة مرتفعة بشكل كبير في المثول أمام نظام العدالة في البلاد.

وقال المعهد الأسترالي للصحة والرعاية الاجتماعية إن معدل الشباب من السكان الأصليين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 17 عامًا والذين يخضعون للإشراف القضائي انخفض من 176 لكل 10000 في 2014 -2015 إلى 172 لكل 10000 في 2018-2019 .

وبالمقارنة، انخفض معدل الشباب من غير السكان الأصليين من نفس الفئة العمرية الديموجرافية خلال نفس الفترة من 12 إلى 11 لكل 10000.

وذكر التقرير الجديد أن الشباب من السكان الأصليين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 17 سنة كانوا أكثر خضوعا 16 مرة للرقابة القضائية من الشباب غير الأصليين.

وقالت آنا ريتسون المتحدثة باسم المعهد الأسترالي للصحة والرعاية الاجتماعية: "على الرغم من أن حوالي 6 بالمئة فقط من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 17 عامًا في أستراليا هم من السكان الأصليين أو سكان جزر مضيق توريس، فإن نصف عدد الشباب الخاضع للرقابة القضائية والبالغ عددهم (2448 ) في المتوسط اليومي خلال 2018-2019 كانوا من السكان الأصليين".