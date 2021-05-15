محافظ الشرقية: غلق وتشميع 7 ملاهي أطفال وفض 3 أفراح لمخالفتها الإجراءات الوقائية

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز أبوحماد، وديرب نجم أغلقت 7 أماكن لملاهي الأطفال، فضلا عن فض مولد "أبو شبانة" بالوحدة المحلية بالعصايد للمرة الثانية وتفرقة الباعة والمواطنين، ورفع الإشغالات وإخلاء المنطقة تماما واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب الملاهي.

وأوضح المحافظ، في بيان له اليوم السبت، أن رئاسة حي أول الزقازيق، فضت فرحا بأحد القاعات المفتوحة لاختراقه قرار الحظر واستمراره بعد الساعة التاسعة مساء، كما قامت رئاسة مركز ديرب نجم بفض سرادقي أفراح بعزبة هيلانة وقرية فرغلى بالوحدة المحلية بقرموط صهبرة، وتم رفع الفراشة وأعمال الإنارة والكراسي وتفريق الأهالي، كما تم فض سرادق عزاء بقرية الطيبة بمعرفة رئاسة مركز الزقازيق.

يأتي ذلك بعد قرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن الالتزام بتطبيق حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية بفض سرادقات الأفراح والعزاء لمجابهة الموجة الثالثة لفيروس كورونا حرصا على صحة وسلامة المواطنين.