10 شهداء فلسطنييين بينهم 8 أطفال وسيدتان فى قصف مخيم الشاطئ بغزة

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أفادت مصادر فلسطينية محلية باستشهاد 10 فلسطينيين منهم 8 أطفال وسيدتان في قصف إسرائيلي استهداف منزلا في مخيم الشاطئ بغزة