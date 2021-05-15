 10 شهداء فلسطنييين بينهم 8 أطفال وسيدتان فى قصف مخيم الشاطئ بغزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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10 شهداء فلسطنييين بينهم 8 أطفال وسيدتان فى قصف مخيم الشاطئ بغزة

أحمد الجمل
نشر في: السبت 15 مايو 2021 - 7:00 ص | آخر تحديث: السبت 15 مايو 2021 - 7:03 ص

أفادت مصادر فلسطينية محلية باستشهاد 10 فلسطينيين منهم 8 أطفال وسيدتان في قصف إسرائيلي استهداف منزلا في مخيم الشاطئ بغزة


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