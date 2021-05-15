احتجاجات في العراق تضامنا مع الشعب الفلسطيني

انطلقت في بغداد وعدد من المحافظات العراقية، اليوم السبت، وقفة احتجاجية ضد الاعتداءات الإسرائيلية في القدس.



وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن الوقفة التضامنية انطلقت بمشاركة الآلاف وسط تنديد بالاعتداءات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في القدس وغزة، مشيرة إلى أن تم خلال الوقفة رفع شعارات وكلمات دانت الاعتداء الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل وانتهاك المُقدسات الإسلامية في المسجد الأقصى الشريف.



وكان التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري، والأمانة العامة للحزب الإسلامي العراقي، قد دعوا إلى وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في ساحة التحرير وسط بغداد، للتعبير عن رفض الاعتداءات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني.