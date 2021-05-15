ارتفاع معدل البطالة وتراجع النمو في تونس

ارتفع معدل البطالة في تونس إلى 8ر17% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ4ر17% في الربع الأخير من 2020، في وقت تراجع فيه النمو الاقتصادي بنسبة 3% على أساس سنوي وفق بيانات رسمية.

وزادت البطالة تحت وطأة وباء كورونا الذي فاقم الصعوبات الاقتصادية الكبرى التي تعاني منها تونس في ظل تعثر قطاعات السياحة والخدمات والنقل.

وأفادت بيانات المعهد الوطني للإحصاء التي نشرت اليوم السبت، بتراجع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2021 بنسبة 3% مقارنة بالربع الأول لعام 2020 وبزيادة طفيفة بلغت 1ر0% مقارنة بالربع الأخير من 2020.

وكان الاقتصاد التونسي شهد أسوأ نمو له منذ منتصف القرن الماضي بنسبة انكماش فاق 8% في مجمل العام الماضي، بسبب تداعيات الأزمة الصحية وتأخر الإصلاحات الاقتصادية.

وبدأت الحكومة في وقت سابق الشهر الجاري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد لتمويل إصلاحات يتوقع أن تطال الأجور والدعم وتسريح عمال من المؤسسات العمومية التي تعاني من صعوبات مالية.