 الإسماعيلي يرغب في عودة لاعب الزمالك تحسبا لرحيل عماد حمدي ومحمد حسن - بوابة الشروق
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الإسماعيلي يرغب في عودة لاعب الزمالك تحسبا لرحيل عماد حمدي ومحمد حسن

زيـاد الميـرغني
نشر في: السبت 15 مايو 2021 - 8:05 م | آخر تحديث: السبت 15 مايو 2021 - 8:05 م

كشف مصدر في نادي الإسماعيلي، عن رغبة مسؤولي الدراويش في عودة محمود عبدالعزيز لاعب الزمالك مرة أخرى إلى النادي.

وتعرض عبدالعزيز لإصابة في الرباط الصليبي، لكنه عاد إلى الملعب ليتواجد على دكة البدلاء في ظل اعتماد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض، على الثنائي طارق حامد وفرجاني ساسي.

وقال: «مسؤولو الإسماعيلي يرغبون في ضم محمود عبدالعزيز لتدعيم وسط الفريق تحسبا لرحيل عماد حمدي الذي ينتهي تعاقده ويحق له التوقيع مجانا لأي نادي، يناير المقبل، بينما تنتهي إعارة محمد حسن من سيراميكا نهاية الموسم الجاري».

وتابع: «اللجنة الفنية رحبت بعودة محمود عبدالعزيز لسد النقص المتوقع في مركز وسط المدافع بعد رحيل الثنائي عماد حمدي ومحمد حسن».


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