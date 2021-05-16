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محمود علاء: مررت بفترة صعبة من صنع المغرضين

محمد جلال
نشر في: السبت 15 مايو 2021 - 11:48 م | آخر تحديث: السبت 15 مايو 2021 - 11:52 م

أكد محمود علاء، مدافع الزمالك، أنه مر بفترة صعبة لم ير فيها إلا كل كذب وافتراء.

وكان محمد علاء قد سجل هدفا من رأسية أمام إنبي في اللقاء الذي انتهى بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة 22 للدوري الممتاز.

ورد محمود علاء على تغريدة لمحلل الأداء خالد بيومي والذي أشاد فيها بهدف مدافع الزمالك.

وعلق محمود علاء عبر صفحته على تويتر أنه مر بفترة صعبة لم ير إلا كل افتراء وكذب من صنع بعض الأشخاص المغرضين والتي تداولها ورائهم بعض رواد التواصل.

وواجه محمود علاء انتقادات شديدة بعدما تسبب في أخطاء كلفت فريقه أهدافا رغم لعبه بشكل أساسي تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.


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