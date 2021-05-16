 رفع 55 طن قمامة ومخلفات بمداخل قرى تلة وطوخ الخيل بمركز المنيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رفع 55 طن قمامة ومخلفات بمداخل قرى تلة وطوخ الخيل بمركز المنيا

رفع 55 طن قمامة ومخلفات بمداخل قرى تلة وطوخ الخيل بمركز المنيا
رفع 55 طن قمامة ومخلفات بمداخل قرى تلة وطوخ الخيل بمركز المنيا
ماهر عبد الصبور:
نشر في: السبت 15 مايو 2021 - 11:34 م | آخر تحديث: السبت 15 مايو 2021 - 11:34 م
تابع العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، تكثيف للأعمال بقرى تلة وطوخ الخيل طوخ الخيل وبخاصة لأعمال النظافة ورفع حوالي 55 طنا من جميع نقاط التجمع بمداخل وشوارع القرى التابعة ثالث أيام العيد.

وقال رضا مصطفى رئيس قرية طوخ الخيل إنه في ضوء انتظام العمل ورفع حالة التأهب والاستعداد أيام العيد لرصد أي مخالفة والتعامل معها وانتظام العمل بمنظومة النظافة حفاظا على الصحة العامة ومنعا لانتشار الأمراض ورفع التراكمات والقمامة من نقاط التجمع جوال أيام العيد مرتين يوميا على الأقل، مؤكدا رفع ٣٠ طن مخلفات من على جانبي ترعة سري وبحر يوسف وترعة زاوية حاتم ومداخل وطرق صفط الغربية علي مدار اليوم.

وبدوره.. أوضح محمد محمود رئيس قرية تلة أن أعمال النظافة شملت اليوم عزبة الهيمة ومدخل تلة ومدخل صفط الشرقية بمعدات الوحدة التي تمكنت من رفع ٢٥ طن مخلفات وتراكمات.

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