الغرفة التجارية لرام الله والبيرة تعلن الإضراب العام تضامنا مع شهداء فلسطين

الأكثر قراءة
الشركة المتحدة توقف التعامل مع المخرج محمد سامي
أبوتريكة: هدف صلاح في اليونايتد مثل صواريخ المقاومة.. وكلوب تعلم من أخطائه
وفاة الفنان محمد ريحان متأثرا بإصابته بڤيروس كورونا
أسطورة صن داونز مهاجما موسيماني: ما قاله غير صحيح.. ومستقبله مع الأهلي على المحك
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
ما رأيك بمستوى الدراما الرمضانية حتى الآن؟
ممتازةجيدةضعيفةلم أستطع الحكم حتى الآن
النتـائـج
تصويت
أعلنت الغرفة التجارية لمحافظة رام الله والبيرة الدخول في إضراب عام اليوم السبت حدادا على أرواح الشهداء في فلسطين