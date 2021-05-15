 الغرفة التجارية لرام الله والبيرة تعلن الإضراب العام تضامنا مع شهداء فلسطين - بوابة الشروق
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الغرفة التجارية لرام الله والبيرة تعلن الإضراب العام تضامنا مع شهداء فلسطين

أحمد الجمل
نشر في: السبت 15 مايو 2021 - 7:17 ص | آخر تحديث: السبت 15 مايو 2021 - 7:17 ص

أعلنت الغرفة التجارية لمحافظة رام الله والبيرة الدخول في إضراب عام اليوم السبت حدادا على أرواح الشهداء في فلسطين


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