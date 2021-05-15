نتنياهو في كلمة له: عملياتنا بغزة مستمرة

قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، في كلمة له مساء اليوم السبت، أن العمليات في قطاع غزة مستمرة ولن تنته حتى تحقيق هدفها.



وبين نتنياهو في كلمته، إن هدف العملية أن تعيد عناصر المقاومة حساباتها بأن تفكر مرتين حينما تفكر في توجيه أي ضربات جديدة لإسرائيل.



وادعى نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي وجه ضربات قوية وقاتلة لحماس والمنظمات الأخرى برًا وبحرًا وجوًا، مدعيًا أن الأبراج التي يتم استهدافها تحتوي على مقرات لما وصفها بـ “المنظمات الإرهابية”.



وأشار إلى أنه تحدث مع الرئيس الأميركي جو بايدن، مقدمًا له شكره على دعمه لإسرائيل بالحق في الدفاع عن نفسها.



واضاف:إسرائيل تفعل كل شيء لمنع أو الحد من سقوط قتلى مدنيين في غزة، بحسب قوله.



وزعم أنه يعمل على تقويض البنى التحتية لحماس بما فيها الأنفاق المعدة للهجوم.. مضيفا "أقول لقادة الإرهاب لن تستطيعوا الاختباء لا فوق ولا تحت الأرض". وفق قوله.



وقال موجهًا حديثه للإسرائيليين: نحن أمام أيام ليست سهلة وأدعوكم إلى الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية”.