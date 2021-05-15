وزيرة الدفاع اللبنانية تدين جرائم إسرائيل بحق اللبنانيين والفلسطينيين

أدانت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زينة عكر |جرائم إسرائيل بحق المدنيين اللبنانيين عند الحدود اللبنانية، وبحق الفلسطينيين في غزة والقدس المحتلة.



وقالت الوزيرة عكر، في بيان اليوم السبت: "جريمة جديدة من جرائم العدو الإسرائيلي ترتكب بحق المدنيين اللبنانيين كما الفلسطينيين في غزة والقدس المحتلة إزاء ما يجري عند الحدود اللبنانية وفي الداخل الفلسطيني، لا بد من التوقف أمام هذه الاعتداءات الوحشية والهمجية التي تطال العزل من المتظاهرين والمدنيين".



وأضافت أن "الإدانة قليلة أمام هذه المشاهد المروعة وأمام استشهاد الشاب محمد طحان وإصابة آخرين بجروح، إننا إذ نشجب وندين هذه الاعتداءات والخروقات المتمادية والمتكررة على أرضنا وأجوائنا وحدودنا والتي تعتبر خرقا للقرار 1701، نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة وضع حد لها والعمل على وقفها فورا".



ودعت وزيرة الدفاع اللبنانية إسرائيل إلى عدم تكرار هذه الاعتداءات وحضها على وقف التصعيد.



وتوفى مواطن لبناني أمس الجمعة متأثرا بجروح أصيب بها جراء حادث عند الحدود مع إسرائيل بعد تعرضه هو ومجموعة من الشبان لقذائف صاروخية، كانت أطلقتها القوات الإسرائيلية عليهم أثناء محاولتهم اجتياز الشريط التقني عند الحدود قبالة مستعمرة المطلة.