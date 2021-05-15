أكد تقرير تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، والدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، مواصلة واستمرار العمل بمحطات إعداد التقاوي على مستوى الجمهورية خلال ثالث أيام عيد الفطر المبارك، لاستلام خام تقاوي محصول القمح، وباقي المحاصيل الشتوية.



ووفقا للتقرير، تقوم الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي في كافة محطات الإعداد باستلام تقاوي خام المحاصيل الشتوية، فضلا عن توزيع تقاوي المحاصيل الصيفية على منافذ التوزيع التابعة لوزارة الزراعة.



وأوضح التقرير أن العمل مستمر في جميع محطات التقاوي على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الفطر المبارك لاستلام التقاوي الخام للمحاصيل الشتوية، وذلك مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.



وأشار إلى تفعيل غرفة المتابعة المركزية لتلقي الشكاوى والاقتراحات والتواصل مع جميع المحطات على مستوى الجمهورية والعمل على حلها على الفور وتذليل العقبات.