 الصين تنجح في إنزال مركبة فضائية على سطح المريخ لأول مرة - بوابة الشروق
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الصين تنجح في إنزال مركبة فضائية على سطح المريخ لأول مرة


نشر في: السبت 15 مايو 2021 - 7:18 ص | آخر تحديث: السبت 15 مايو 2021 - 7:18 ص

(د ب أ)

نجحت الصين في إنزال مركبة فضائية على سطح المريخ لأول مرة في أحدث تقدم لبرنامجها الفضائي.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم السبت، نقلا عن إدارة الفضاء الوطنية الصينية، إن مركبة الفضاء هبطت بالفعل على سطح المريخ.


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