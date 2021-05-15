عودة رئيس وزراء كوت ديفوار إلى بلاده بعد تلقي العلاج في فرنسا

عاد إلى بلاده في وقت متأخر أمس الجمعة، رئيس وزراء كوت ديفو، باترك آتشي، بعد تلقيه العلاج في مستشفى بفرنسا، حسب بيان أصدره مكتب رئيس الحكومة.



وكان آتشي -65 عاما- نقل إلى باريس الأسبوع الماضي بسبب وعكة صحية.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن آتشي قوله لمحطة "آر تي أي" التلفزيونية لدى وصوله إلى أبيدجان، العاصمة التجارية للبلاد: "أنا بصحة جيدة، عدت بحالة طيبة وسأتجه مباشرة إلى عملي، لدينا الكثير لنقوم به".



وكان آتشي تولى مهام منصبه في شهر مارس الماضي خلفا لرئيس الوزراء السابق حامد باكايوكو، الذي توفى بسبب مرض السرطان في ألمانيا في وقت سابق من نفس الشهر.