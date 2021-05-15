روسيا تسجل 8 آلاف و790 إصابة و364 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم السبت، تسجيل 8 آلاف و790 حالة إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات إلى 4 ملايين 931 ألفا و691 حالة.



وأضاف أنه تم تسجيل 364 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 115 ألفا و480 شخصا، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية في نسختها باللغة الإنجليزية.



وأشار مقر العمليات إلى تعافي 9 آلاف و866 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي المتعافين من الفيروس في روسيا إلى 4 ملايين و547 ألفا و500 شخص.