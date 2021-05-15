أظهر أحدث موجز للبنك الدولي عن الهجرة والتنمية، نمو تدفقات التحويلات الوافدة إلى منطقة جنوب آسيا بنحو 5.2% في 2020 إلى 147 مليار دولار، وذلك بفضل قفزة في التدفقات إلى بنغلادش وباكستان.

وفي الهند، أكبر متلقٍ للتحويلات في المنطقة بفارق كبير عن البلدان الأخرى، انخفضت التحويلات بنسبة 0.2% فحسب في 2020، ويعزى جانب كبير من هذا الانخفاض إلى هبوط نسبته 17% في التحويلات من الإمارات العربية المتحدة قلَّل من تأثير قدرة التدفقات على الصمود من الولايات المتحدة وبلدان أخرى مضيفة للمهاجرين.

وفي باكستان، زادت التحويلات بنسبة 17% تقريبا، وكانت أكبر زيادة في التحويلات القادمة من المملكة العربية السعودية تلتها بلدان الاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة. وفي بنغلاديش، سجلت التحويلات أيضا زيادة قوية في 2020 (18.4%)، وشهدت سري لانكا نمو التحويلات بنسبة 5.8%.

وعلى النقيض من ذلك، هبطت التحويلات إلى نيبال نحو 2%، وهو ما يرجع إلى انخفاض نسبته 17% في الربع الأول لعام 2020. وفي عام 2021، من المتوقع أن تتراجع التحويلات إلى المنطقة قليلا إلى 3.5% بفعل تباطؤ النمو في الاقتصادات مرتفعة الدخل، وهبوط آخر متوقع في الهجرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

وبلغ متوسط تكلفة تحويل 200 دولار الى المنطقة 4.9% في الربع الأخير لعام 2020، وهو أقل متوسط بين جميع المناطق. وشهدت بعض مسارات التحويلات الأقل تكلفة التي تأتي من دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة انخفاض التكاليف عن المستوى المستهدف في أهداف التنمية المستدامة وهو 3%، وذلك بفضل الحجم الكبير للتحويلات، والأسواق التنافسية، واستخدام مبتكرات التكنولوجيا. ولكن التكاليف أكبر من 10% في المسارات الأعلى تكلفة.