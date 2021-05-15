صحة الغربية تحتفل بأبطال الرسالة الإنسانية النبيلة في اليوم العالمي للتمريض

شهد عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، احتفالية مديرية الشؤون الصحية باليوم العالمي للجيش الأبيض، بحضور بعض من مشرفات التمريض بالمستشفيات، تزامنًا مع اليوم العالمي للتمريض، في جو من السعادة والبهجة، وذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.



واستهل وكيل وزارة الصحة الاحتفال بتهنئة جميع الحاضرين، وكل العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات، مشيدًا بالدور البطولي للجيش الأبيض بهيئة التمريض، ملائكة الرحمة بمحافظة الغربية، مقدمًا أسمى آيات الشكر والتقدير والتحية والإعزاز، لأبطال الرسالة الإنسانية النبيلة، التي يؤدونها بتفان وإخلاص، والذين ضربوا الأمثلة العظيمة في العمل الدؤوب وتقدمهم الصفوف الأولى بشجاعة وإيثار لا مثيل له، فهم خطوط الدفاع القتالية بالجيش الأبيض المناضل، أمام المعارك الضارية خاصة في ظل الوضع الراهن، التي تمر به البلاد لمواجهة جائحة فيروس كورونا، مقدرين عملهم البطولي وجهودهم المخلصة والمستمرة، للحفاظ على صحة وسلامة المرضي والمواطنين بالمحافظة.



كما قدم وكيل الوزارة تحية شكر وتقدير وإعزاز لأسر شهداء الوطن من الجيش الأبيض العظيم الذين ضحوا بأنفسهم لخدمة أهالينا مواطنين محافظة الغربية.



ووجه مديري المستشفيات والإدارات الصحية بتكريم الفريق الطبي من هيئة التمريض تقديرًا لدورهم وجهودهم المخلصة المبذولة خلال الفترة السابقة بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الغربية.