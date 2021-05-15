اليونيفل تحث الجميع على التزام الهدوء بعد مقتل لبناني على الخط الأزرق جنوبا

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حث الناطق الرسمي باسم القوات الدولية العاملة جنوب لبنان "اليونيفيل" أندريا تيننتي جميع الأطراف على "تجنب التصعيد والتزام الهدوء" بعد مقتل مواطن لبناني على يد الجيش الإسرائيلي عند الخط الأزرق الحدودي جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بوفاة أحد الشابين اللذين أصيبا في وقت سابق من اليوم الجمعة جراء حادث عند الحدود مع إسرائيل.

وقال تيننتي في بيان مساء اليوم الجمعة "اطلعنا على التقارير التي تفيد بأن مدنيا لبنانياً قتل على الخط الأزرق بالقرب من كفركلا اليوم خلال مواجهة مع الجيش الإسرائيلي".

وأضاف " إن أي خسارة في الأرواح هي أمر مأساوي، ونحث الجميع على التزام الهدوء وتجنب تصعيد الوضع والمجازفة بمزيد من الأرواح."

وأعلن أن "رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول على اتصال مباشر مع الأطراف".

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد أدان إقدام القوات الإسرائيلية على إطلاق النار في وقت سابق اليوم على شبان كانوا يتظاهرون عند الحدود الجنوبية احتجاجا على "العدوان" الإسرائيلي على غزة، وطلب من وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه إبلاغ الأمم المتحدة بـ "الاعتداء".

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية مساء اليوم أن الرئيس عون أدان " بشدة الجريمة التي ارتكبتها القوات الاسرائيلية باطلاقها النار بعد ظهر اليوم على مجموعة من الشباب الذين تظاهروا عند الحدود الجنوبية احتجاجا على العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ، مما أدى إلى استشهاد الشاب محمد طحان وإصابة آخر بجروح".

وطلب عون من وزير الخارجية شربل وهبه " إبلاغ الأمم المتحدة بالاعتداء الإسرائيلي وما أسفر عنه ، تمهيدا لاتخاذ الخطوات اللازمة نتيجة ذلك".