شهود عيان: الشرطة الموريتانية تفرق بالقوة مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين

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دب أ

أفاد شهود عيان بأن قوات الأمن الموريتانية فرقت بالقوة أمس اليوم الجمعة مظاهرة منددة بالعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين واستخدمت الغازات المسيلة للدموع والعصي .

وحسب الشهود، منعت قوات مكافحة الشغب المتظاهرين من الوصول الى ممثلية الأمم بالعاصمة الموريتانية نواكشوط بعد انطلاق مسيرتهم من عدة مساجد باتجاه مكاتب الأمم المتحدة.

وأوقفت قوات الأمن المسيرة وأمطرتها بوابل من الغازات المسيلة للدموع، وفقا للشهود العيان.

وردد المتظاهرون شعارات منددة بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني مطالبين بالوقوف الى جانبه ومؤازرته وتقديم كافة أشكال الدعم له.

وطالب المتظاهرون الأمم المتحدة "بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ومعاقبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي ولحقوق الإنسان".