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اقتراح بتأجيل الانتخابات العامة في إثيوبيا لمدة 3 أسابيع

أديس أبابا - د ب أ
نشر في: السبت 15 مايو 2021 - 2:57 م | آخر تحديث: السبت 15 مايو 2021 - 2:57 م
اقترح المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا، إرجاء الانتخابات العامة المقررة الشهر المقبل، لمدة 3 أسابيع، لإعطاء مزيد من الوقت للاستعداد لعملية الاقتراع.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، أعلنت الاقتراح رئيسة المجلس الوطني للانتخابات برتوكان ميدقسا، خلال اجتماع مع الأحزاب السياسية في أديس أبابا اليوم السبت، بحسب ما ذكره مسؤول بالمجلس عبر رسالة نصية.

وتحدثت ميدقسا عن أن التأخير في عمليات تسجيل الناخبين يمثل أحد الأسباب.

وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل الانتخابات في إثيوبيا خلال أقل من عام.

وكانت الانتخابات مقررة في الأصل في شهر أغسطس من عام 2020، ولكن الحكومة الإثيوبية أرجأتها بسبب وباء كورونا.

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